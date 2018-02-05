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Ekonomi

Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.02 arttı; yıllık enflasyon yüzde 10.35

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1

05 Şubat 2018 13:09

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.35, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.22\'den yüzde 10.35\'e yükseldi. Yıllık enflasyon Aralık sonunda yüzde 11.92 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.23 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak ayında yüzde 0.99 yükseldi ve yıllık artış, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 13.69\'dan yüzde 12.14\'e gerilerken, on iki aylık ortalamalara göre artış da, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4.96\'dan yüzde 15.66 düzeyine çıktı.

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