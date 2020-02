Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

(Ayrıntılar ile güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Tüketici fiyatları Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim verilerine göre, TÜFE Ekim bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22.56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.90 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Ekim ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

-en yüksek artış yüzde 00.74 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken,

- konutta yüzde 4.15,

- ev eşyasında yüzde 3.44,

- gıda ve alkolsüz içeceklerde 3.22 ve

- eğlence ve kültürde yüzde 2.07 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle Ekim ayında endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0.85 ile ulaştırma oldu.

TÜİK tüketici fiyatları endeksinde en yüksek atışla ise şöyle sıralandı:

- ev eşyası yüzde 37.92,

- ulaştırma yüzde 32,

- çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31.5,

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29.26 ve

- konut yüzde 29.26 arttı.

“İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25.41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28.63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16.68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

\"Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.” (Grafik)