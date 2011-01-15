-TÜKETİCİ EN ÇOK BANKALARDAN ŞİKAYETÇİ TRABZON (A.A) - 15.01.2011 - Tüketiciler en çok bankacılık hizmetlerinden yakınıyor. Tüketicilerin ürün ya da hizmetler hakkındaki şikayetlerini firmalara ileterek çözüm bulmaya çalışan yaklaşık 400 bin üyeli ''www.sikayetvar.com'' adlı internet sitesi yetkilileri, 2010 yılının şikayet analizini değerlendirdi. Analize göre, yıl içerisinde tüketicilerden gelerek yayına konulan 153 bin 537 şikayetin 29 bin 305'ini bankacılık, 21 bin 757'sini internet hizmetleri, 17 bin 681'ni ise GSM operatörleriyle ilgili konular oluşturdu. Otuz ayrı konudan oluşan bu şikayetleri 2 bin 395 ile kamu hizmetleri, bin 761 ile sağlık ve 794 ile eğitim konuları takip etti. Tüketicilerden gelen şikayetlere göre, bankacılık sektörünün şikayet edilmesindeki en önemli neden ücretlendirme politikaları gösterildi. Bankaların şikayet edilmesindeki en önemli konuyu ise kredi aidatı adı altında alınan ücretler oluşturdu. Hesap işlem ücretleri, banka kredileri, kredi kartı kullanım sorunları ve faiz gibi başlıklar ise bankacılıkla ilgili diğer şikayet konuları arasında yer aldı. -ERKEKLER DAHA ÇOK ŞİKAYETÇİ- Erkekler kadınlara oranla çok daha gazla şikayette bulundu. Sitenin güncel verileri incelendiğinde, erkeklerin aldıkları mal ve hizmetten daha mutsuz olduğu ortaya çıktı. Bu verilere göre 48 bin 944 erkek aldıkları mal ve hizmet sonrasında 71 bin 243 şikayet gönderirken, 15 bin 315 kadın ise 20 bin 648 şikayet iletti. Erkekler bankacılık, GSM operatörleri ve teknoloji ile ilgili alanlardan, kadınlar ise bankacılık, kozmetik, GSM operatörleri, temizlik, çocuk bakımı, kişisel bakım ve alışveriş yaptıkları ürünlerden şikayetçi oldu. Şikayetin illere göre dağılımında ise 56 bin 953 şikayet ile İstanbul ilk sırada yer aldı. 19 bin 296 şikayetle Ankara ikinci, 12 bin 247 şikayetle İzmir üçüncü oldu. İki ilçeye sahip Bayburt ise tüketicilerden gelen 37 şikayet sayısı ile son sırada yer aldı.