-TÜKETİCİ, EN ÇOK BANKACILIK VE İLETİŞİMDEN ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Tüketiciler Birliği, bu yılın ilk yarısında gelen tüketici şikayetleri arasında ilk 3 sırayı bankacılık, iletişim ve tüketici elektroniğinin aldığını bildirdi. Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk, ''2010 Yılı Hak İhlalleri İlk Yarı Yıl Raporu''na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde birliğe 3 bin 635 adet tüketici şikayeti geldiğini ve başvuruların yüzde 62'sinin internet aracılığıyla yapıldığını söyledi. En çok başvurunun İstanbul, Antalya ve Kütahya'dan yapıldığını, bunları Konya, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Kayseri'nin izlediğini belirten Pamuk, başvuruların en fazla ayıplı hizmet ve mal konusundaki şikayetler ile birlikten bilgi alma amacına yönelik olduğunu vurguladı. Pamuk, en fazla şikayet edilen sektörlerin bankacılık, iletişim, tüketici elektroniği olduğunu, bunları dayanıklı tüketim malları, giyim, ev gereçleri, sağlık, bilişim ve kamusal hizmet alanlarının izlediğini açıkladı. Bankalara ilişkin ilk 6 ayda yapılan 722 şikayetin kredi kartları, bankacılık işlemlerindeki ekstra masraflar, yüksek faiz oranları ve aidatlara yönelik olduğunun altını çizen Pamuk, ''Hukuksuzluğu yargı makamlarınca onaylanmasına rağmen kredi kartlarından alınan aidatlar, bankaları en çok şikayet edilen kurumlar haline getirmiştir'' dedi. Pamuk, diğer yaygın olarak şikayet edilen sektörlerden iletişim sektöründe internet hizmetinin yargı kararlarına rağmen halen sabit telefonda zorunlu kılınmasının bulunduğunu, tüketici elektroniği sektöründe de ayıplı mal ve satış sonrası servis konularında başvuru yapıldığını belirtti. GSM operatörlerine yönelik şikayetleri de hatırlatan Pamuk, şikayet nedenlerinin başında tarife değişiklikleri, kontörden TL'ye geçişte yapılan zamlar ve sabit ücretlerdeki artışların yer aldığını anlattı. Pamuk, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle her yıl tekrarladıkları gıda sektöründeki fiyat kontrollerini bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, ''İstanbul'da ramazan ayının ortasına kadar bakliyat, şarküteri, et ve sebze gibi sık tüketilen ürünlerin fiyatlarına haksız yere zam yapılmasını engelleyerek, bu tarz davranışlarda bulunan esnafları ifşa etmeye çalışıyoruz. Bu kontrollerimiz sonucu 3-5 yıl öncesine nazaran artık kesinlikle ramazan zammı olmuyor'' diye konuştu.