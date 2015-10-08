Tüketici derneklerinden sansür tepkisi: Tüketici sözleşmesi, tüketici aleyhine yenilenemez

Tivibu'nun ardından Digiturk’ün de "paralel yapı" operasyonunda adı geçen 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın platformundan kaldırdığını açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Tüketici derneklerinden de Digiturk'un bu uygulamasını kınadığına ilişkin açıklamalar geldi. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tek taraflı olarak tüketici sözleşmesi, tüketici aleyhine yenilenemez. Burada kanun çiğneniyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da “Medya üzerinde ayrıma gidiyor. Bu kabul edilebilir değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Tüketici olarak iletişim özgürlüğüm sınırlanıyor"

Hürriyet’te yer alan habere göre; Digiturk'ün 7 kanalı yayın platformundan kaldırmasına tüketici dernekleri de tepki gösterdi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Haşmet Atahan, karar ile halkın haber alma hakkının önlendiğini vurguladı. Atahan, “Tüketici olarak tek Digiturk’u kullanıyor, haberleri buradan takip ediyor olabilirim. Benim bu kararıma binaen tüm medya kurumlarını takip etme, haber alma hakkım var. Yani sözleşmeden ötürü Digiturk’un böyle bir operasyona gitmesi, kimi kanalları takip etme hakkımı elimden alması anlaşılır değil. Benim veri ve haber alma hakkım engelleniyor. Benim iletişim özgürlüğüm sınırlanıyor, hakkım ihlal ediliyor” ifadelerini kullandı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicinin hayatının siyasetten ibaret olmadığını, ambargo konulan kanallarda takip ettiği spor müsabakalarının ve yapımların bulunduğunu dile getirdi ve ekledi: "Maalesef tüketici bunları takip etmekten mahrum bırakıldı." Tüketicilerin Digiturk’ün bu eylemine karşı belli tepki ve taleplerde bulunabileceğini anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

Tüketiciler sözleşmede tek taraflı bir eylem yapıldığı için hiçbir cezai bedel ödemeden taahhütlü aboneliklerini bitirebilir. Yine tüketiciler dilerlerse Digiturk firmasına yazılı ihtar göndererek hiçbir neden olmaksızın sunulan hizmetin sınırlanmasından ötürü bedel indirimi talebinde bulunabilirler. Böyle keyfi bir tutum kabul edilemez." Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Tek taraflı olarak tüketici sözleşmesi, tüketici aleyhine yenilenemez, kanun açık. Burada kanun çiğneniyor. Siyasi nedenlerle tüketiciye sunulan hizmetin aksatılması, hizmetin ayıplı hale geldiğini ortaya koyuyor” dedi.

CHP’li Berberoğlu’ndan tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da, özel şirketler, bankalar, operatörler, dijital platformların kendilerini hakim, savcı, jüri yerine koyarak kararlar verdiğini belirterek, "Medya üzerinde ayrıma gidiyor. Bu kabul edilebilir değil. Bu ülkenin kanunları var. Halkın da habere ulaşma özgürlüğü var. İstediği kanalı seyretme, istediği gazeteyi okuma hakkı var. Bunun önüne çıkarılacak bütün engeller çiğneyip geçilmelidir" dedi.

Digiturk'ün 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklayarak, şu ifadelere yer verilmişti:

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu” tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.' Karara tepki gösteren tüketici dernekleri konu ile ilgili olarak Cihan’a yaptıkları açıklamalarda, Digiturk'ün abonelerinin haklarını çiğnendiğini vurguladı.