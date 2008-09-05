Tüketici dernekleri dava açmaya hazırlanıyor

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER), yürürlüğe giren elektrik zammının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştaya başvurdu.

Genel Başkanı Mustafa Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan yüzde 34'lük artışın kabul edilemeyeceğini savundu.

Zammın tüketiciye yüzde 15 oranında yansıyacağını ve bu yıl içinde elektriğe yüzde 65 zam yapılmış olacağını kaydeden Göktaş, böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını savundu. Göktaş, ''tüketici olan bizlere yazık ve günah. Daha öncede benzer davalar açtık. Şimdide bu karardan dönülmesi için Danıştaya dava açtık. Öncelikle yürütmenin durdurulması, sonrasında işlemin iptali için başvuru yaptık'' dedi.

“Davaları birbirine ekleyeceğiz”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 1 Şubat'tan önce KDV ve belediye vergisi dahil elektriğe 12,30 YTL ödeyen bir tüketicinin 1 Ekim'den sonra 20,63 YTL ödemek zorunda kalacağını ileri sürdü.

Kaya, yaptığı açıklamada, elektriğe daha önce yapılan yüzde 22'lik zammın iptali için açtıkları davanın sürdüğünü söyledi.

Hiç beklenmedik böylesine bir zammın üzerine yüzde 34'lük toptan dağıtım zammının onaylandığını ifade eden Kaya, bu zammın tüketiciye yansımasının yüzde 15 civarında olmasının beklendiğini kaydetti.

Yüzde 15'lik artışla yılbaşından bu yana yapılan artışın yüzde 68'i bulacağını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

''1 Şubat'tan önce KDV ve belediye vergisi dahil 12,30 YTL ödeme yapan tüketici, 1 ekimden sonra 20,63 YTL ödemek zorunda kalacaktır. Petrol fiyatları düşerken elektriğe zammı anlayamıyoruz. Daha önceki zammın iptali için açtığımız davaya bunu da ekleyeceğiz. Bu zamla birleştirirsek tüketici lehine olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Enerji politikalarında hataların bedelini tüketici ödüyor. Biz tüketicilerin boykot yapması taraftarıyız.''

Kaya, Merkez Bankasının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, ''Bu zamlar, maliyet ve tüketici enflasyonunu artırıcı unsurdur. Bu zam hayata geçtiğinde enflasyon artışı önlenemeyecektir. Artık ülkenin yeni bir enerji ve ekonomi politikasına ihtiyacı var'' dedi.