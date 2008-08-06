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Bilim / Teknoloji

Tüketici Blu-ray’e soğuk

Yeni nesil optik depolama formatı Blu-ray bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor

06 Ağustos 2008 03:00

Rakibi HD DVD’yi tarihe gömmeyi başaran Blu-ray bir türlü istenen başarıyı yakalayamıyor. Yeni nesil optik depolama formatı geniş kitlelere ulaşmada endüstrinin istediği başarıyı yakalayamazken yakın gelecekte de bu durumun değişmesi beklenmiyor.

ABI Research isimli bir teknoloji araştırma kuruluşu tarafından yapılan bir ankete göre evinde DVD oynatıcı bulunan kitlenin sadece yüzde 23’i önümüzdeki sene içinde bir Blu-ray oynatıcı almayı düşünüyor. Geriye kalan yüzde 77’lik kesim ise “bekle gör” politikası izleme yanlısı.

Abi Research tarafından araştırmayla ilgili yapılan açıklamada Blu-ray’in piyasaya çıkışından beri tekrarlanan gerekçeler yeniden dile getirilirken, özellikle HD teknolojisine geçişin yüksek maliyeti başlıca etken olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların önemli bir bölümünün DVD kalitesinden memnun olduğuna dikkat çeken araştırmaya göre, içinde bulunduğumuz yıl boyunca 300 doların altına inmesi beklenmeyen oynatıcı fiyatları kitleleri Blu-ray’den uzak tutmaya devam edecek.

Tempo24

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