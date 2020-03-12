Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Biz rafları boşaltınca stokçu elindeki malları daha pahalıya satacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve önceki gün Türkiye'ye de görüldüğü tespit edilen yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı vatandaşlar marketlere akın etti. Temel tüketim malzemelerinin hızla tükendiği marketlerde raflar kısa süre içinde boş kaldı. İstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

İstanbul'daki marketlerde satış yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti.