Tükenmişlik sendromuna önlem: Haftada 4 gün çalışmak

Tükenmişlik sendromu, stres gibi sebepler şirketlerin haftada 4 gün mesai uygulamasını denemesine sebep oldu. Bazı şirketler haftada 4 gün çalışma uygulaması denendiğinde, verimliliğin arttığını, çalışanların daha motive olduğunu ve daha az stres yaşandığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Berlinli bir yazılım şirketi olan Planio’nun kurucusu Jan Schulz-Hofen, “Fazla saatler çalışmadığımızda hem daha sağlıklı oluyor hem de işimiz daha iyi gidiyor” yorumunu yaptı.

Yeni Zelanda’da bir sigorta şirketi, haftada 32 saatlik çalışma sistemini denediklerinde çalışanların stres oranında azalma ve yapılan işe odaklanmada artış olduğunun fark edildiğini belirtti.

Japonya’da ise hükümet şirketleri, pazartesi günleri çalışmama konusunda teşvik ediyor. İşkolik olduğu bilinen ülkede, daha önce yapılan, çalışanların iş yükünü azaltma denemeleri çok başarılı olmamıştı.

İngiltere Ticaret Birliği Kongresi, bütün ülkede yıl sonuna kadar 4 iş günü uygulamasının yaygınlaşmasını öneriyor. Kongreye göre, Sanayi Devrimi’nde nasıl hafta sonu izin hakkını kazandılarsa, çalışanlar bugünün teknolojik imkanları sayesinde haftalık daha az çalışma saati hakkına sahip olabilir.

Fazla mesai

Denetim firması J. Walter Thompson’da çalışan Lucie Greene, özellikle Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek yaptığı “Kimse haftada 40 saat çalışmayla dünyayı değiştirmedi” açıklaması üzerine fazla çalışma konusundaki tartışmaların yoğunlaştığını belirtiyor.

Greene, “İnsanlar artık 24 saatlik dijital hayatlarından bir adım geri atıp, iş hayatına bağlı yaşadıkları akıl sağlığı sorunlarına odaklanmak istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

İçinde ABD, İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu sekiz ülkeden 3000 çalışana haftalık çalışma saatleriyle ilgili bir anket yapıldı. Katılanların yarısından fazlası, günde 5 saat çalışmanın yeterince verimli olduğunu düşündüğü belirtti. Bunu belirten insanların çoğunun haftada 40 saatten fazla çalıştığı ortaya çıktı.

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik sendromu, yorgunluk, aşırı zorlanma, isteksizlik ve bedensel şikayetlerle birlikte görülen bir tükenmişlik hali olarak tanımlanır. Tükenmişlik ilk başta öncelikli olarak “beyaz yakalı” tabir edilen çalışanlarda, sosyal içerikli mesleklerde çalışan ve kendini işlerine çok fazla kaptıran insanlar için kullanılıyordu. Yapılan iş yüzünden tükenmiş olmak, kendini normalden fazla kaptırmak anlamına geliyor.