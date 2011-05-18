T24

Burnout Sendromu

Külegeç “O sahnede gerçekten için için ağladım, annem babam izleyemedi. Çünkü hastane sahnesinin çekildiği dönemde gerçekten hastydım. Zor bir dönem geçiriyordum. O sahnede Efe ve Dağhan bir anda iç içe girdi ve kendimi tutamadım” dedi. Külegeç hastalığını “Burnout (Tükenmişlik) sendromu yaşıyormuşum, kafa ve beyin olarak bitmişim. Bir fille savaşıyorsunuz ve o fil sizi hep eziyor. Kafam sürekli bir mücadele halinde, bir odayı temizlemek istiyorsanız ne kadar pis olduğunun farkına varmanız lazım, yani bütün köşe dip ortaya çıkarmanız lazım ki ondan sonra bir temizlik yapabilesiniz” sözleriyle anlattı.Külegeç, Saba Tümer’in “nasıl tedavi oldun, psikologa gittin mi” sorusuna ise “Psikologa gitmedim alternatif tıp uzmanına gittim bana çok faydası dokundu. Kuantum terapisi yaptı bana ve çok iyi geldi. 2,5 aydır yeni doğmuş gibiyim. Bundan 2,5 ay önce beni görsen bırak programına konuk almayı kanal binasından içeri sokmazdın” diyerek yanıt verdi.Tükenmişlik sendromu (Burnout), kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz kalması sonrası ortaya çıkan tükenme halidir. Tükenmişlik sendromu, özellikle iş stresinin yoğun olduğu ve iş yükünün sürekli yüksek olduğu yerlerde çalışanlarda olmak üzere günümüzde oldukça yaygın görülen bir sendromdur.