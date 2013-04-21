TÜİK'ten okur yazar oranlarının ayrıntılı raporu

TÜİK'in Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, 'en okur yazar il' sıralamasında birinci Antalya oldu. 2'nci sırada Tekirdağ, 3'üncü sırada ise İzmir yer aldı. 'En okumaz yazmaz' üç il ise sırasıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak oldu.



Yüksek lisans ve doktora mezun oranları düşük kaldı



Çeşitli kampanyalarla 'okumaz yazmaz' nüfus azaltılmaya çalışılırken, yükseköğretim ve üstü okul mezun oranı yüzde 11.77 olan ülkemizde yüksek lisans ve doktora mezun oranları ise düşük kaldı.



Okur yazar nüfus oranı yüzde 95.78



TÜİK İzmir Bölge Müdür Vekili Ali Dalgalı tarafından hazırlanan Türkiye- İzmir karşılaştırmalı 'Nisan 2013 eğitim göstergeleri' istatistik çalışmasının sonuçlarına göre, 6 yaş ve üzeri okur yazar nüfus oranı Türkiye ortalaması yüzde 95.78'e ulaşırken, bu oran İzmir'de 97.90 olarak belirlendi. 15 yaş ve üzerindeki nüfusta yüzde '1.73 okumaz yazmaz' oranıyla Antalya 'en okur yazar il' oldu. Yüzde 2.33 oranıyla Tekirdağ ikinci, 2.40'la İzmir üçüncü olurken, aynı oranla Çanakkale 4'üncü sırada yer aldı.

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak 'En okumaz yazmaz iller' oldu.



Kampanyalar oranı artırdı



Nisan 2013 eğitim göstergelerine göre 15 yaş ve üzerinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1.74, kadın oranı yüzde 8.40 oldu. İzmir'de bu nüfus içinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1'in altında kalırken, kadınlarda oran yüzde 3.91 olarak belirlendi. Türkiye genelinde başlatılan okuma- yazma kampanyalarıyla okur yazar oranının arttığı gözlendi.

Türkiye genelinde 6- 13, 14- 17 yaş gruplarında okuma yazma bilmeyenlerin oranı binde bir'lerin altında kalıp, 18- 21 yaş grubunda da yüzde 1'lere inerken, okuma yazma bilmeyen nüfus 65 ve yaş ve üzerinde toplandı. 50- 54 yaş arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 4.61 olurken, bu oran 65 yaş ve üzerinde 25.37'e çıktı. İzmir'de ise 50- 54 yaş grubunda okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1.91, 65 yaş üzerinde 11.76 olarak kayıtlara geçti.



En eğitimli ilçe Çeşme



TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda 15 yaş üzerinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2.4 olurken, bua ilçeler sıralamasında yüzde 0.80 oranıyla Çeşme 'en okur yazar ilçe' oldu. Çeşme'yi Karşıyaka, Güzelbahçe, Karaburun ve Urla izledi. Yüzde 5.08 olan Türkiye ortalamasının üzerine yüzde 5.20 ile çıkan Kiraz, İzmir'in 'en okumaz yazmaz ilçesi' oldu. Kiraz'ın önünde sırasıyla Bayındır, Selçuk, Torbalı ve Kınık yer aldı.



En çok yüksek tahsilli Ankara'da



'Bitirilen eğitim düzeyi durumu' başlığı altında ortaya koyulan verilerde Türkiye'de 15 yaş ve üzeri ilköğretim mezunu oranı yüzde 21.20. lise ve dengi okul mezunu oranı yüzde 22.07, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 10.79. Yüksek lisans mezunu oranı 0.76, doktora mezunu oranı ise yüzde 0.22'de kaldı. Ankara, yüzde 17.87'lik oran ile yüksekokul ve fakülte mezunu en fazla olan il olurken, Başkent'in ardından Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Antalya geldi. Son 5'e ise Şırnak, Van, Muş, Şanlıurfa ve Ağrı sıralandı.



En eğitimli nüfus Karşıyaka'da



TÜİK verilerine göre İzmir'de en eğitimli nüfus Karşıyaka'da yaşıyor. Karşıyaka'da yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı yüzde 31'e yaklaşıyor. Karşıyaka'nın ardından Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova ve Urla gelirken, 30'uncu sıradaki Kiraz'da yükseköğretim mezunu oranı yüzde 3.15, Kiraz'ın üstünde ise Kınık, Beydağ, Bayındır ve Kemalpaşa var.



Rakamlarla son durum



Türkiye'de 15 yaş üzeri eğitim durumuna göre nüfus dağılımı ise şöyle:

Okuma yazma bilmeyen 2 milyon 784 bin 257 (yüzde 5), okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 3 milyon 784 bin 667 (yüzde 7) insanımız var. İlkokul mezunu sayımız; 15 milyon 220 bin 28 (yüzde 28). İlköğretim diplomasına sahip olanların sayısı 11 milyon 617 bin 159 (yüzde 21). 2 milyon 849 bin 999 (yüzde 5) ortaokul veya dengi okul mezunumuz, 12 milyon 96 bin 830 (yüzde 22) lise veya dengi okul mezunumuz var. Yüksekokul veya fakülte mezunlarının sayısı 5 milyon 913 bin 187 (yüzde 11) , Yüksek lisans mezunu 416 bin 741 (yüzde 1), doktora mezunu ise 122 bin 619. Oran ise yüzde 0.



İzmir'de son durum



Okuma yazma bilmeyenler 75 bin 977 (yüzde 2), okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenler 172 bin 671 (yüzde 6). İzmir'deki ilkokul mezunu sayısı 923 bin 722 (yüzde 29), ilköğretim mezunu 579 bin 633 (yüzde 18). Ortaokul veya dengi okul mezunlarının sayısı 189 bin 2 (yüzde 6), lise veya dengi okul mezunlarının sayısı ise 751 bin 329 (yüzde 24).

Nüfusu 4 milyona yaklaşan İzmir'de yaşayan yüksekokul veya fakülte diplomalıların sayısı 430 bin 123 (yüzde 14). 28 bin 155 (yüzde 1) yüksek lisans mezunu, 9 bin 739 ise doktora mezunu var.