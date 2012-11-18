TUİK'ten, internet ve girişim araştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), dün ülkedeki internet kullanımı kapsamında bir araştırma açıkladı. Yalnız bu araştırmanın konusunu bireysel kullanıcılar değil, girişimlerin oluşturduğu belirtildi.

Girişimlerde 'Bilişim Teknolojileri Kullanımı' başlıklı araştırmada, tüm girişim kategorilerindeki bilişim teknolojilerinin kullanımını ortaya koydu.

Fırat Demirel'in webrazzi.com'da yer alan haberine göre, TÜİK’in Sanayi Ürün, Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Grubu’nun açıkladığı verilere göre girişimlerin internet erişim oranlarının, 2011 yılında yüzde 94 iken 2012 yılında yüzde 93,5’e düşmüştüğü açıklandı.

Yapılan araştırma kapsamında diğer sonuçlar şu şekilde:



- 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 92,5 (Geçen yıl bu oran yüzde 92.4)

- 10-49 çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 91,2

- 50-249 çalışanı olan girişimlerde internet erişimi yüzde 98,1

- 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde internet erişimi yüzde 99,6, yüzde 0.04′lük bir fire var.

Geniş bant erişim oranı yükseldi

Aynı dönemde girişimlerin yüzde 92,1’inin internet erişiminde genişbant bağlantı kullandığı tespit edildi. Geçen yıl ise bu oranın yüzde 91,5 olduğu kaydedildi.

DSL bağlantı çeşitleri (ADSL, VDSL vb.) hala yüzde 87,9 ile girişimler tarafından en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi olduğu belirlendi.

Girişimlerin yaklaşık yüzde 40′ının web sitesi yok

TÜİK verilerine göre girişimlerin yüzde 62,8’inin web sayfası var. 250 ve üzeri çalışanı girişimler yüzde 88,7 oranıyla bu alada en aktif girişimler, 50-249 çalışanı olan girişimlerde bu oran yüzde 76, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise oran yüzde 59,4. olarak belirlendi.

TÜİK, 2011 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranını yüzde 81,5 olarak gösterdiği, internet erişimine sahip girişimlerde ise bu oranın yüzde 88,2′ye kadar çıktığını açıklandı.

İnternetten ürün ve hizmet sipariş oranı çok düşük

Diğer taraftan 2011 yılında girişimlerin yüzde 12,8’i internet üzerinden ürün/hizmet siparişi verdiği kaydedildi. Bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,7′e, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 12′ye düştüğü belirtildi.

İnternet üzerinden ürün/hizmet siparişi alan girişimlerin oranları ise 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 18,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,7 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde 10,5.

En yüksek ürün/hizmet sipariş oranı “Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı” kategorisinde. Sipariş verme oranı yüzde 44,9 ve alma oranı ise 26,7.