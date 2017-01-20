TÜİK'ten enflasyon sepeti toplantısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzun zamandır gıdanın payıyla ilgili tartışmalarla gündeme gelen enflasyon sepetine ilişkin bir toplantı yapacağını duyurdu.

TÜİK, 2017 yılı için planlanan çalışmalar ile 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin 25 Ocak'ta bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre toplantı Ankara'da yapılacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci daha önce enflasyon sepetinde gıdanın yüzde 24’lerde olan ağırlığının yıl sonundaki güncelleme ile yüzde 20’nin altına ineceğini söylemişti.Yüzde