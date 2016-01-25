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TÜİK'in raporuna göre Rize'de yaşayanların yüzde 91'i işinden memnun

TÜİK illere kazanç ve iş hayatına dair raporunu yayımladı

25 Ocak 2016 22:36

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, yüzde 91'le işinden en çok mutlu olanlar Rize'de yaşarken işsizliğin en yüksek olduğu il Batman oldu.

Radikal'in haberine göre ortalama günlük kazanç tutarında 85 lira 60 kuruş ile Zonguldak zirveye oturdu. Zonguldak'ı Kocaeli ve İstanbul izledi. Ortalama günlük kazancı en az olan il 46 lira 90 kuruşla Kilis olurken onu Mardin ve Giresun takip etti.

İstanbul kazançta üçüncü ancak tasarrufta birinci il oldu. İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf mevduatı 18 bin 131 TL oldu. Onu Ankara İzmir ve Antalya izledi. Tasarrufun en az olduğu iller ise Şırnak ve Hakkari.

TÜİK verilerine göre Ardahan istihdamın yüzde 59.1 ile en yüksek olduğu il oldu. Ardahan'ı Kars, Bartın ve Burdur izledi. İşsizliğin en yüksek olduğu il ise Batman oldu. 

Türkiye'de işinden en çok memnun olanlar Rize'de yaşıyor. Rize'de yaşayanların yüzde 91.6'sı işinden memnun, onu Uşak, Isparta ve Sinop takip ediyor. Ağrı ise iş memnuniyetsizliğinde ilk sıraya oturdu.

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