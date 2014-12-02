TÜİK, yoksulluk oranını açıkladı

Türkiye'de kişi başı günlük harcaması, cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert oranı 2012'ye göre değişmeyerek yüzde 0,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 Yoksulluk Çalışması sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'de kişi başı günlük harcaması, cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert oranı 2012'ye göre değişmeyerek yüzde 0,06 seviyesinde gerçekleşti.

Yoksulluk sınırı, cari satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alındığında ise 2012'de yüzde 2,27 olan yoksulluk oranı, 2013'te yüzde 2,06 oldu.

Buna göre, satınalma gücü paritesine göre yoksulluk oranında önemli değişim gözlenmedi. Cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert oranı 2012'ye göre değişim göstermedi.

Yoksulluk sınırı, cari satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alındığında ise 2012'de yüzde 2,27 olan yoksulluk oranı, 2013'te yüzde 2,06 olarak gerçekleşti.

Cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 dolar sınırı itibarıyla kentsel yerlerin yoksulluk oranı 2012 yılına göre değişmedi ve yüzde 0,02 olarak hesaplandı.

Kırsal yerlerdeki yoksulluk oranı geçen yıl yüzde 0,13 olarak tahmin edildi. Söz konusu oran 2012'de yüzde 0,14 olarak belirlenmişti.

Cari satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırı için 2012'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayanlarda yüzde 0,60 olan yoksulluk oranı, 2013'te yüzde 0,64 olarak tahmin edildi.

Aynı yoksulluk sınırına göre, kırsal yerlerde yaşayanların 2012 yılı için yüzde 5,88 olan yoksulluk oranı, 2013'te ise yüzde 5,13 olarak hesaplandı.