TÜİK verilerine göre en okur yazar il Antalya

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2013 eğitim verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, ’en okur yazar il’ sıralamasında birinci Antalya oldu. 2’nci sırada Tekirdağ, 3’üncü sırada ise İzmir yer aldı. ’En okumaz yazmaz’ üç il ise sırasıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak oldu. Çeşitli kampanyalarla ’okumaz yazmaz’ nüfus azaltılmaya çalışılırken, yükseköğretim ve üstü okul mezun oranı yüzde 11.77 olan ülkemizde yüksek lisans ve doktora mezun oranları ise düşük kaldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nesrin Coşkun'un haberine göre, TÜİK İzmir Bölge Müdür Vekili Ali Dalgalı tarafından hazırlanan Türkiye- İzmir karşılaştırmalı ’Nisan 2013 eğitim göstergeleri’ istatistik çalışmasının sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1.74, kadın oranı yüzde 8.40 oldu.

‘Bitirilen eğitim düzeyi durumu’ başlığı altında ortaya koyulan verilerde 15 yaş ve üzeri ilköğretim mezunu oranı yüzde 21.20. lise ve dengi okul mezunu oranı yüzde 22.07, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 10.79. Yüksek lisans mezunu oranı 0.76, doktora mezunu oranı ise yüzde 0.22’de kaldı. Ankara, en fazla eğitimli sayısına sahip şehir oldu.