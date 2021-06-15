TÜİK verileri: 2020'de kiracı sayısı 26,2'ye yükseldi, nüfusun yüzde 36,7’si ısınma sorunu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2020'de bir önceki yıla göre, yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316, konut satışı yapıldı. Konut satışının artmasına rağmen 2019'da yüzde 25,6 olan kiracı sayısı 2020'de yüzde 26,2'ye yükseldi. Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 36,7’si de konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor.

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TÜİK verilerine göre, 2020'de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 adetle rekor kırdı.

Kamu bankalarının enflasyonun altında faiz oranlarıyla verdiği konut kredisi kampanyalarının etkisiyle geçen yıl, ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 adede ulaştı.

Konut satışlarındaki artışa rağmen 2020'de Türkiye genelinde ev sahipliği oranı azaldı.

Yine TÜİK verilerine göre, oturulan konuta sahip olanlar 2020'de geçen yıla göre 1,0 puan azalarak yüzde 57,8'e gerilerken, kirada oturanların oranı 0,6 puan artışla yüzde 26,2'ye yükseldi. Lojmanda oturanların oranı 0,1 puan gerileyerek yüzde 1,2 olurken, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 14,7'ye yükseldi.

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2014 yılında yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2019'da yüzde 58,8'e, 2020 yılında yüzde 57,8'e geriledi.

2019 yılında 47 milyon 457 bin olan kendi konutunda oturanların sayısı, 2020'de 47 milyon 323 bine geriledi.

2014 yılında yüzde 22,1 olan kiracı oranı da 2019'da yüzde 25,6'ya, 2020'de yüzde 26,2'ye yükseldi.

Her üç kişiden biri ısınma sorunu yaşıyor

Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberine göre, Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 36,7’si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 34,7’si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemleri yaşarken yüzde 22,6’sı trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

Ev sahipliği oranındaki gerilemeyi değerlendiren Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, alttan gelen nesillerin ev sahibi olmakta zorlandıklarını, anne babalarının evlerinde oturmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konutların birikimi olanların ellerinde biriktiğini, birikimi olanların ikinci, üçüncü konutu aldığını belirten Büyükduman, konut satışları artarken ev sahipliği oranının düşmesinin bununla da ilgili olduğuna işaret etti.

Büyükduman, “Veriler, düşük faizli kampanyalardan servet biriktirmek isteyenlerin faydalandığını gösteriyor” dedi.