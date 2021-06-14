İzmir'de konut fiyatları yüzde 6.5 oranında arttı; konut satışında Buca ilk sırada

İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında 3 bin 96 olan konut satışı, 2021'nin aynı ayında yüzde 6.5 artarak 3 bin 298 oldu. İlçeler arasında Buca 378 ile ilk sırada yer alırken, Karşıyaka'da 290, Çiğli'de ise 277 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İzmir'de konut satışları son bir yılda yüzde 6.5 arttı. İzmir'de 2020 yılının Mayıs ayında 3 bin 96 olan konut satışı 2021'in aynı ayında 3 bin 298'e yükselirken, ilçeler arasında da Buca 378 konut satışı ile zirvede yer aldı. Buca'nın ardından Karşıyaka'da 290, Çiğli'de 277, Torbalı'da 271, Karabağlar'da 226, Menemen'de 200, Konak'ta 173, Bornova'da 166 ve Bayraklı'da 144 konut satışı yapıldı.

İpotekli konut satışı azaldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.9 azalarak 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 26 olarak açıklandı.

İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut ve yüzde 17.3 ile en yüksek paya sahip olurken, Ankara'da 156, İzmir'de ise 858 konut satışı yapıldı. İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 2 bin 440 oldu.

İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 oranında azalarak 738 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20.9 pay ile ilk sırada yer aldı.

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