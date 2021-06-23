TÜİK’ten ‘ölüm nedeni’ verileri için erteleme duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), normalde yarın açıklaması gereken 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri için erteleme kararı aldı. Açıklamada ertelemeye gerekçe olarak "idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması" gösterildi.

TÜİK’ten bugün yapılan “Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri, 2020 haber bültenine ilişkin kamuoyu duyurusu” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020” haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

2020 yılının pandemi yılı olması nedeniyle ölüm ve ölüm nedeni verileri önem taşıyor.

2019’da 435 bin kişi ölmüştü

Türkiye’de ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi olmuştu. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturmuştu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 olmuştu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşmüştü.