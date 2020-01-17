TÜİK, suça sürüklenen çocuklarla ilgili 2019 yılı verilerinin açıklamadı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl düzenli olarak açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili istatistikleri 2019 yılında açıklanmazken kurumun 2020 yılı istatistik takviminden de çıkarıldı. Kurumun açıklamadığı istatistiklerde Türkiye’de çocuklar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve cinsel istismar gibi kamuoyunda yankı uyandıran veriler bulunuyordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, verileri açıklamayan TÜİK Başkanı Yinal Yağan ve kurumun görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜİK’in her yıl ağustos ayında bir önceki yıla ait açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili veriler 2019 yılında açıklanmamıştı. En son Ağustos 2018 tarihinde 2017 yılına ait veriler açıklanmıştı. Türkiye’de 2017’de suça sürüklenme nedeniyle getirilen çocuk sayısı 107 bin 984 oldu.