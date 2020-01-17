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TÜİK, suça sürüklenen çocuklarla ilgili 2019 yılı verilerinin açıklamadı

Veriler, kurumun 2020 yılı istatistik takviminden de çıkarıldı

17 Ocak 2020 09:02

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl düzenli olarak açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili istatistikleri 2019 yılında açıklanmazken kurumun 2020 yılı istatistik takviminden de çıkarıldı. Kurumun açıklamadığı istatistiklerde Türkiye’de çocuklar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve  cinsel istismar gibi kamuoyunda yankı uyandıran veriler bulunuyordu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre çocukların yüzde 57.7’sini 15-17, yüzde 23.3’ünü 12-14, yüzde 18.5’ini ise 11 yaş ve altı gruptakilerin oluşturduğu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 66.1’i erkek, yüzde 33.9’u ise kız çocuklarından oluştu.

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