Perakende cirosu geçen yıla göre yüzde 21 artarken, akaryakıt satışlarındaki artış yüzde 5.9'da kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubat ayında geçen yıla göre yüzde 4,6 arttı.

Açıklanan verilere göre şubat ayı perakende satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre 4,6 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,1 arttı. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıt hariç) yüzde 4 artarken, otomotiv yakıt satışları ise yüzde 0,8 arttı.

Bloomberg'in haberine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubattan bir önceki aya göre ise yüzde 3,4 arttı. Bir önceki ayda gıda içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 artış gösterdi.

Genel ciro yüzde 21 arttı

Parkende ciroları ise şubat ayındaki önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 yükseliş gösterdi. Söz konusu ayda gıda içecek ve tütün satışları yüzde 26,3, gıda dışı satış (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 22,7 artarken, otomotiv yakıtı yüzde 5,9 arttı.

Bu yılın bir önceki ayına göre ise perakende cirosu yüzde 4,5 arttı. Şubattan bir önceki ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 6,3 artış gösterdi.