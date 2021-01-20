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Ekonomi

TÜİK, sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliğine gitti

20 Ocak 2021 14:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili yöntem değişikliğine gitti.

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