TÜİK: İşsizlerin yüzde 41’i mutlu

CHP, işsizlerin mutlu olup olmadıklarına yönelik verdiği soru önergesine yanıt TÜİK'ten geldi. TÜİK, iş bulamayan 100 kişiden 41'inin mutlu, 24'ünün mutsuz, 35'inin ise ne mutlu ne mutsuz olduğunu ve çalışan 100 kişiden 73’ünün gelirinden memnun olduğunu açıkladı. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, "Evine ekmek götürecek parayı kazanamayan mutluymuş! Siz vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz? AKP işin kolayını bulmuş, herkesi mutlu ilan etmiştir. İşçi, memur, emekli aldığı maaştan memnun değildir. Esnaf, çiftçi kazancından memnun değildir. AKP ne yaparsa yapsın bu gerçeği değiştiremez" dedi.

CHP’li vekil Hasan Ören, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2013 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre Türkiye'deki bireylerin yüzde 59'unun 'mutlu' olduğu sonucu üzerine verilen önergede Ören, asgari ücretlilerin, memur ve emekliler ile çiftçilerin kazançlarından memnun olup olmadığı sordu.

100 kişiden 73'ü gelirinden memnunmuş'

TÜİK'ten gelen yanıtta, Memnuniyet Araştırması'nda bu kesimlere yönelik özel bir soru bulunmadığı bildirildi. Ancak ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan 100 kişiden 73'ünün aldıkları ücret miktarında sorun olmadığını belirttikleri vurgulandı. Ücretinde sorun olanların oranının yüzde 26.8 olduğu açıklandı.

'Yüzde 47 hanesinin gelirinden memnun'

Aylık hane halkı gelirinden memnuniyet düzeyi incelendiğinde ise, yüzde 47.5'inin bu gelirden memnun olduğu ifade edildi. Memnun olmayanların oranının yüzde 32; ne memnun ne memnun değil, diyenlerin oranının ise yüzde 20.5 olduğu belirtildi.

'İşsizlerin yüzde 41'i mutlu'

CHP'li vekilin işsizlerin yaşam memnuniyeti nedir, sorusuna TÜİK, 'işsizliğin' ayrı bir başlık altında incelenmediği yanıtını verdi. Ancak 18 yaş üzerindekilere, 'ücretli ya da ücretsiz bir işte çalıştınız mı' sorusunun yöneltildiğini açıkladı. Bunlardan 'çalışmadık çünkü iş bulamadık' yanıtı verenlerin yüzde 40.8'inin 'mutlu' olduğunu ifade ettiğini bildirdi. İş bulamayanlardan yüzde 24.2'sinin mutsuz; yüzde 35'inin ise ne mutlu ne mutsuz olduğu ifade edildi.

‘Evine ekmek götüremeyen mutlu olur mu?’

Hasan Ören, "TÜİK’in araştırma sonucuna göre, evine ekmek götürecek parayı kazanamayan dört kişiden, üçü mutluymuş! Ayrıca asgari ücretli işçi, memurlar ve emekliler maaşlarından, çiftçiler ürettiği üründen kazandığı paradan, siftah yapmadan dükkan kapatan esnaf halinden memnun mu, diye sordum. Ama bunların cevabı yok. Asgari ücretli, memur, emekli, çiftçi esnaf ve sanatkarlar bu toplumun yüzde 90’nını oluşturmaktadır. 20 sayfalık Yaşam Memnuniyeti Araştırması soru kitapçığında bu sorular yoksa toplumun % 59 mutlu olduğu sonucuna nasıl varılmıştır? İş bulamayan, evini geçindiremeyen bir insanın mutlu olması mümkün müdür. Hangi anketle, hangi sorularla bu sonuca ulaşılmış açıkçası merak ediyorum" dedi.

‘Vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz?’

Ören, "Bunlar vatandaşla dalga mı geçiyorlar. Bu kadar ciddiyetten uzak araştırma sonucu mu olur? Bu rakamlar gerçekçi değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güvenirliğine ve ciddiyetine gölge düşürmüştür. Artık vatandaş bu kurumun açıkladığı rakama inanmayacaktır. AKP işin kolayını bulmuş, herkesi mutlu ilan etmiştir. Onlara göre işsiz insan, mutlu insanmış. Eğer işi olmayan, evine ekmek götüremeyen insanlar mutlu ise, AKP bütün fabrikaları ve işyerlerini kapatsın, tüm Türkiye mutlu olsun. Tüm bunlar Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gerçeğinin üzerini örtemez. Çizdikleri pembe tablolarla algı yerleştirme dönemi bitmiştir. İşçi, memur, emekli aldığı maaştan memnun değildir. Esnaf, çiftçi kazancından memnun değildir. AKP ne yaparsa yapsın bu gerçeği değiştiremez" diye devam etti.