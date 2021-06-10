İşsizlik yüzde 13.9'a, işsiz sayısı 4.5 milyona yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Nisan ayı işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44,2'ye indi.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak yüzde 44,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 987 bin kişi artarak 28 milyon 83 bin kişiye yükseldi.

İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3 olarak gerçekleşti.

Gençlerde işsizlik yüzde 25,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüze 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,0 olarak kaydedildi.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43,0 seviyesinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik işgücü yüzde 27.4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4'ye yükseldi. Atıl işgücü oranı "geniş tanımlı işsizlik" olarak da biliniyor.

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,9 olarak kaydedildi.

Ayrıca sektörel bazda Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi arttı. Sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe ise 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,0'ı tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.