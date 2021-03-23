TÜİK: İnek sütü yüzde 23,66, koyun sütü yüzde 20,30 yükseldi

Hayvansal ürünlerden inek sütü fiyatı 2020'de yıllık bazda yüzde 23.66, koyun sütü fiyatı yüzde 20.30 ve keçi sütü fiyatı yüzde 25.20 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında fiyatı en az artan ürünler de sırasıyla yüzde 2.83 ile balmumu ve yüzde 3.48 ile yumurta olurken, fiyatı düşen tek ürün yüzde 4.43 ile yapağı oldu.



Bu dönemde, kültür sığır fiyatı yüzde 11.41, kültür melezi sığır fiyatı yüzde 8.54 ve yerli sığır fiyat yüzde 9.85 yükseldi. Aynı dönemde, küçükbaş hayvanlardan, yerli koyun fiyatı yüzde 18.47 ve merinos kuzu fiyatı yüzde 17.77 yükseldi.

Canlı hayvan değeri yüzde 18,10 yükseldi

Hayvansal ürünler üretim değeri de yıllık bazda yüzde 15.63 arttı; bu dönemde, toplam süt üretim değeri yüzde 26.63 artarak 55.28 milyar liraya, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 6.75 artarak 40.72 milyar liraya ve bal üretim değeri yüzde 8.58 artarak 4.64 milyar liraya, yumurta üretim değeri de yüzde 2.13 artarak 7.51 milyar liraya yükseldi.



Canlı hayvan değeri de yıllık yüzde 18.10 yükseldi; büyükbaş hayvanların değeri yüzde 11.28 artarak 125.59 milyar liraya, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30.52 artarak 60.67 milyar liraya, kümes hayvanlarının değeri yüzde 49.57 artarak 8.83 milyar liraya yükseldi. (DHA)