TÜİK'in tarım enflasyonu ile tarlanınki uyuşmadı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 Haziran’ına ilişkin açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ne (Tarım-GFE) göre, son bir yılda gübre fiyatları yüzde 52, hayvan yemi yüzde 29, tarımsal ilaçlar da yüzde 11 arttı. Girdiler ortalamada ise yıllık yüzde 27.6 artmış oldu.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ile Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden (TZD) alınan iki ayrı verilerde ise söz konusu kalemlerdeki artış çok daha fazla.

ZMO ve TZD verilerine göre; ülke genelindeki yıllık girdi artışları tarımsal ilaçlarda yüzde 30-85 aralığında artarken, bu artış hayvan yeminde yüzde 60, gübrede ise yüzde 90-120’ye kadar çıkıyor.

Bazı uzmanlar hesaplama yöntemindeki birtakım teknik farklılıklara işaret ederken, ziraat sektörü temsilcileri açıklanan verileri “fazla iyimser” ve “makyajlı” olarak niteliyor.

Gıda fiyatlarında artış sürecek

Öte yandan, sahadaki fiyatların oldukça altında kaldığı için eleştirilen bu veriler bile, tarımsal girdi enflasyonunun 32 ayın zirvesini gördüğüne işaret etti. Ancak maliyetlerdeki bu artışların, çiftçinin sattığı ürünlerin fiyatlarına tam olarak yansımadığı da bir diğer gerçek.

Tarım-ÜFE’ye, yani çiftçinin sattığı ürünlerin enflasyonuna bakıldığında girdi maliyetlerindeki artışın satılan ürünlerin fiyatlarına henüz yansımadığı görülüyor.

ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez ve ZMO İstanbul Başkanı Murat Kapıkıran, bu detaya dikkat çekerek, “Gıda fiyatlarını artıracak yeni zamlar kapıda” değerlendirmesinde bulundular.