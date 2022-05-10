CHP'li Ağbaba TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi: İktidarın istihdamda yarattıkları sözde bahar havası mart ayı itibariyle yalancı bahara dönüşmüş oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü “istihdamı 30 milyona çıkarttık” sözlerini hatırlatan Ağbaba “Şubat ayında 30 milyon 15 bin olan toplam istihdam mart ayında tekrar 30 milyonun altına geriledi ve 29 milyon 956 bin kişi oldu. İktidarın istihdamda yarattıkları sözde bahar havası mart ayı itibariyle yalancı bahara dönüşmüş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK’in verilerine göre, mart ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Böylece mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,5'e çıktı. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile TÜİK’in verilerini değerlendirdi.

Ağbaba, “İktidarın istihdamda rekorları kırdık sözleriyle yansıttığı sözde bahar havası mart ayı itibariyle yerini yalancı bahara bıraktı. TÜİK Mart 2022 işsizlik verilerine göre işsiz sayısı son bir ayda 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Yani şubat-mart ayları arasında her gün 5 bin 100 kişi işsiz kalmış oldu” tepkisini gösterdi.

"TÜİK verileri ile İŞKUR verileri arasındaki tezatlık bu ay da devam etti"

Veriler arasında çelişkiler olduğunu ifade eden Ağbaba, “Bunun yanı sıra TÜİK verileri ile İŞKUR verileri arasındaki tezatlık bu ay da devam etti. TÜİK son bir yılda mevsim etkisinden arındırılmış işsizliğin 390 bin kişi azaldığını açıklıyor. İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsizlerin 2022 Mart ayından 2021 Mart ayında 972 bin kişi arttığını açıklıyor. TÜİK her ne kadar işsizlik arttı dese de açıkladığı veriler gerçek işsizliği açıklamaktan uzak görünüyor” dedi.

İşsizlik rakamlarına dikkat çeken Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

“TÜİK tarafından açıklanan resmi işsizlik rakamlarına ek olarak mevsim etkisinden arındırılmış âtıl işgücü yani geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2022’de 8,4 milyona dayandı. Bir başka deyişle geniş tanımlı işsiz sayısı son bir ayda 232 bin kişi daha artmış oldu.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, daha dün istihdamı 30 milyona çıkarttıklarını açıkladı. Şubat ayında 30 milyon 15 bin olan toplam istihdam mart ayında tekrar 30 milyonun altına geriledi ve 29 milyon 956 bin kişi oldu. İktidarın istihdamda yarattıkları sözde bahar havası mart ayı itibariyle yalancı bahara dönüşmüş oldu.” (ANKA)