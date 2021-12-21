TÜİK: Gübre fiyatı, yıllık yüzde 90 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ekimde aylık bazda yüzde 4,17; yıllık bazda yüzde 29,58 arttı. gübre ve toprak geliştiriciler; yıllık artışın yüzde 90,15 seviyesine çıkmasıyla, aylık ve yıllık bazda fiyatı en fazla artan alt grup oldu.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin açıkladığı Tarım-GFE verilerine göre, Tarım-GFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,19; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 arttı.

Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi arttı

TÜİK verilerine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi, yüzde 2,37; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi, yüzde 4,46 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış oldu.

Aylık bazda en yüksek artış gübrede oldu

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.

En fazla yıllık artış da gübrede oldu

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. (ANKA)