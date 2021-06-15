Pandemide en zengin yüzde 20'lik gelir grubunun payı % 1.2 arttı; en yoksul yüzde 20'nin payı azaldı; nüfusun yüzde 58'i borçlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı yayımladı.

TÜİK'in verilerine göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 47,5'e yükseldi.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay ise 0,3 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü.

Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri ise yüzde 15,8 artış göstererek, 69 bin 349 TL'ye çıktı.

Göreli yoksulluk yüzde 15

Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelir alan bireylerin oluşturduğu ve eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen göreli yoksulluk, 2020 yılında 0,6 puan artarak yüzde 15'e yükseldi.

Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Sürekli yoksulluk yüzde 13,7

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan ve son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsayan sürekli yoksulluk oranı, 2020 yılı anket sonuçlarına göre bir önceki yıla oranla 1,0 puan artarak yüzde 13,7 olarak kaydedildi.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik arttı

En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,015 puan artış ile 0,410 olarak tahmin edildi. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,4'den 8,0'a yükseldi.

Gelirden en fazla pay alan yüzde 10'un elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'un elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13,0'dan 14,6'ya yükseldi.

Nüfusun yüzde 58,3'ü borçlu

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 12,8 puan azalarak yüzde 58,3 oldu. Nüfusun yüzde 7,0'ına bu ödemeler yük getirmezken, yüzde 18,8'ine çok yük getirdi.

Hanelerin yüzde 59,3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 37,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını ekonomik olarak karşılayamadığını belirtti.

Nüfusun yüzde 32,2'si b eklenmedik harcamaları, yüzde 20,3'ü evin ısınma ihtiyacını, yüzde 58,0'i de eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

Ciddi maddi yoksunluk oranında 1 puan artış

Ciddi maddi yoksunluk oranı 2019 yılında yüzde 26,3 iken 2020 yılı anket sonuçlarında 1,1 puan artarak yüzde 27,4 olarak gerçekleşti.

Ciddi maddi yoksunluk oranı; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme gibi durumlardan en az 4'ünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanıyor.