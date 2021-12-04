TÜİK'e göre kaşarın fiyatı 4 aydır düşüyor

TÜİK, döviz kurunun yüzde 40,29 arttığı Kasım ayında aylık enflasyonu yüzde 3,51 yıllık enflasyonu ise yüzde 21,31 olarak açıkladı. Piyasalardaki yükselişe rağmen TÜİK'e göre kaşar peyniri gibi bazı gıda ürünlerinin fiyatı da düştü.

Türkiye'de kasım ayı enflasyonunu TÜİK yüzde 3,51, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yüzde 9,91 olarak açıkladı. TÜİK'in verilerine göre yıllık bazda yüzde 21,31 olarak gerçekleşen enflasyonda böylece Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; TÜİK, yıllık bazda tüketici enflasyonunu 21,1, üretici enflasyonunu ise 54,6 olarak açıkladı. Ancak TÜİK verilerinden öne çıkan bazı detaylar da dikkat çekti. TÜİK'e göre, yılbaşından bu yana dizel otomobil fiyatı sadece yüzde 16,7 oranında arttı, kaşar peynir fiyatları ise dört aydır azalıyor.

Enflasyon nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de birçok temel gıda maddesine yılbaşından bu yana ciddi oranda zamlar gelirken ve zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,31'lik yıllık enflasyon tartışma yaratıyor. TÜİK, yüzde 21,31'lik enflasyonu hesaplarken bir ürün sepeti oluşturuyor. Bu sepette bulunan 415 ürünün fiyatı ay boyunca denetlenerek artış veya azalışlar kontrol ediliyor. Her yıl bazı ürünler sepetten çıkarılırken bazı ürünler ise ekleniyor.

Enflasyon hesaplamasında ayrıca gruplara göre ağırlık sistemi kullanılıyor. Ürünler gıda ve alkolsüz içecekler, haberleşme, konut, alkollü ürünler ve tütün gibi belli gruplara ayrılarak, bu gruplara belli yüzdelerde ağırlık veriliyor. Ürün grubunun ağırlığı arttıkça enflasyona etkisi de artıyor.