TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın, 1 yıl içinde 'ev hanımı' oldu

Türkiye'de işsizlik verileri tartışılmaya devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde 'ev hanımı' oldu. Son bir ayda iş ararken ev hanımı olmaya karar verenlerin sayısı 145 bin. Türkiye'de nüfus artarken iş gücünün aynı oranda artmaması işsizlik oranını düşürüyor.

Euronews'in haberine göre, TÜİK'in geçen hafta açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı Ekim 2018'de 3 milyon 788 bin ölçülmüştü.

TÜİK'in işsizlik ölçümünde iş arayanların sayısının düşmesi durumunda işsiz sayısı da doğal olarak düşüyor. TÜİK verilerinde "iş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı" ayrıntılı olarak yer alıyor. 2018 ve 2019'un ekim ayları kıyas edildiğinde en büyük değişim "ev işleriyle meşgul" olarak tabir edilen ev hanımları. Ev işleriyle meşgul olan kişilerin hepsi kadın. Buna göre Ekim 2018'de "ev işleriyle meşgul" olduğundan dolayı iş gücüne dahil olmayanların sayısı 10 milyon 917 bin idi. Bu sayı Ekim 2019'da ise 11 milyon 549 bine yükseldi. Bu da son bir senede 632 bin kişinin iş aramaktan vazgeçip ev işleriyle meşgul olmaya başladığı anlamına geliyor.

"Bu rakamları ne matematikle, ne de akılla açıklayabiliriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a göre bu rakamların "mantıklı olmadığını" belirtirken, "Bu rakamları ne matematikle izah edebilirsiniz ne de akılla açıklayabiliriz. Tekrar soruyorum, çalışma çağına gelen bu insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır" yorumunda bulundu.

CHP: TÜİK verilerine güvenmek mümkün değil

Öztrak 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında iş arayanların sayısının düşürülerek işsizlik oranının gerçekten daha düşük gösterildiğini savundu. Öztrak "Bakınız, Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir ayda, hiçbir veride, bugüne kadar bu verinin yayınlandığı hiçbir dönemde yok" ifadelerini kullandı.