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Ekonomi

TÜİK dolar bazlı büyümede düzeltme yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) istatistiklerinde yer alan dolar bazlı büyüme verisinde yüzde 9.9'luk büyümeyi, yüzde 7.2 küçülme olarak değiştirdi

10 Haziran 2014 22:24

Dolar bazlı büyüme verisinde yanlışlık yapan TÜİK, yüzde 9.9 büyüme oranını düzelterek "yüzde 7.2 küçülme" olarak değiştirdi.

 

TÜİK'in saat 10.00 itibariyle açıkladığı 2014 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin hatayı düzeltmeden önce bülteni bir süre yayından kaldırdı. TÜİK daha sonra dolar cinsinden cari fiyatlarla büyüme hızına ilişkin verileri değiştirdi.

Buna göre, ilk bültende dolar cinsinden "yüzde 9.9 büyüme" olarak açıklanan veri, ikinci bültende "yüzde 7.2 küçülme" olarak değiştirildi.

Ayrıca, ilk çeyreğe ilişkin dolar cinsinden 180 milyar 613 milyon dolar olarak duyurulan veri ise düzeltilmiş bültende 184 milyar 176 milyon dolar olarak yer aldı.

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