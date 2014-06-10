Ekonomide büyüme rakamları beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin 2014'ün ilk çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğünü açıkladı. Beklentiler yüzde 4 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Yılın ilk çeyreğinde ihracat ve kamu harcamalarının hızlı yükseldiği dikkat çekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü. Türkiye ekonomisinde ilk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı sabit fiyatlarla yüzde 11,4 artarak en hızlı büyüyen kategori oldu. Devletin nihai tüketim harcamaları da sabit fiyatlarla yüzde 8,6 artarak hızlı büyüyen kategori oldu.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla yüzde 2.9 büyüdü. Mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ise bir önceki çeyereğe göre yüzde 1.7 büyüdü.

TÜİK 2013 için açıkladığı yüzde 4'lük büyüme verisini ise revize etmedi.

Piyasalar sakin karşıladı

Beklentilerin üstünde çıkan büyüme rakamlarını ise piyasa sakin karşıladı. BİST 100 endeksi yüzde 0,38 yükseliş ile 81 bin 60 puandan seyrediyor. Dolar ise günlük yüzde 0,2 artışla 2,09 TL'nin üstüne çıktı.