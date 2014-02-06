TÜİK Başkanı: Hata olabiliyor, özür dileriz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, Ocak ayı enflasyon rakamlarındaki hatayla ilgili olarak kamuoyundan özür diledi. TÜİK Başkanı, "Hata riskini minize etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir şekilde hatalar çıkıyor. Her ne kadar elimizden gelen gayreti göstersek de hatalar çıkıyor. Kamuoyundan özür dileriz" dedi.

'Hata TÜİK çalışanlarından kaynaklandı'

Birol Aydemir, "Dün de açıkladığımız gibi sigara fiyatlarının yanlış hesaplanmasından kaynaklandı. Biz bunu enflasyon açıklandıktan sonra yaptığımız araştırmalarda fark ettik. Hatanın nedeni sigara fiyatlarının yanlış hesaplanmasından kaynaklandı" dedi. Aydemir, "Hata sigara firmalarından gelen verilerden değil TÜİK çalışan arkadaşlarımızdan kaynaklandı" diye devam etti.

'İşten çıkarırsak çalışacak kimse bulamayız'

Aydemir, "Bunlar sadece bizim karşılaştığımız değil tüm dünyadaki istatistik kurumlarında görülüyor. Her hatada işten çıkarma yaparsak çalışacak kimseyi bulamayız" dedi.