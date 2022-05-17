TÜİK araştırması: Gençlerin yüzde 44,5'i mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre; gençlerin yüzde 44,5'inin mutlu olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4'e, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7'ye geriledi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise geçen yıla göre düşüş gösterdi. Bu oran 2020'de yüzde 28,3 iken geçen yıl yüzde 24,7 oldu.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu

15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 8,0 iken genç kadınlarda ise yüzde 7,1 olarak kaydedildi.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

Gençlerin yüzde 44,5'i mutlu olduğunu belirtti

18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı da geçen yıla göre düşük gösterdi. 2020'de yüzde 47,2 olan oran geçen yıl yüzde 44,5'e geriledi.

Mutluluk oranı, genç erkeklerde yüzde 38,2, genç kadınlarda ise yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Gençlerin yüzde 59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.