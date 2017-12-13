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Yaşam

TÜİK açıkladı; İşte Türkiye'de boşanma nedenleri

TÜİK tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı

13 Aralık 2017 01:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı. Bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerine ve aile hayatına ait değer yargılarına ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla yapılan araştırma kapsamında en az bir kez boşanmış kişilerin boşanma nedenleri incelendi. 

İşte Türkiye’de boşanma nedenleri ve en önemli boşanma nedenlerinin oranları…

Eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması 

Kadınların eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5

Erkeklerin eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,4

Aile içi cinsel taciz 

Kadınların aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,8 

Erkeklerin aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,2


Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar 

Kadınların Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,9 

Erkeklerin Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 1,1


Aldatma 

Kadınların aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 32,2 

Erkeklerin aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 8,7

Madde bağımlılığı 

Kadınların madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 4,3 

Erkeklerin madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,7


Çocuk olmaması 

Kadınların çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,1 

Erkeklerin çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,7 

Ailedeki çocuklara karşı kötü muamele 

Kadınların ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 9,2 

Erkeklerin ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,6

Kumar 

Kadınların kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,9 

Erkeklerin kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,6 


İçki 

Kadınların içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 23,0 

Erkeklerin içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,5 

Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama 

Kadınların evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 42,6 

Erkeklerin evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,8

Terk etme/edilme 

Kadınların terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,4 

Erkeklerin terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,2 

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması 

Kadınların eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6 

Erkeklerin eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: 24,0

Dayak/ kötü muamele 

Kadınların dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 36,4 

Erkeklerin dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5 

Sorumsuz ve ilgisiz davranma 

Kadınların sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 61,5 

Erkeklerin sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 40,2

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması 

Kadınların eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6 

Erkeklerin eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,0

Diğer 

Kadınların diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 8,2 

Erkeklerin diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 20,2 

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