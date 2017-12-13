TÜİK açıkladı; İşte Türkiye'de boşanma nedenleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı. Bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerine ve aile hayatına ait değer yargılarına ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla yapılan araştırma kapsamında en az bir kez boşanmış kişilerin boşanma nedenleri incelendi.

İşte Türkiye’de boşanma nedenleri ve en önemli boşanma nedenlerinin oranları…

Eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması



Kadınların eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5



Erkeklerin eşin tedavisi güç bir hastalığa yakalanması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,4

Aile içi cinsel taciz



Kadınların aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,8



Erkeklerin aile içi cinsel taciz nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,2



Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar



Kadınların Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,9



Erkeklerin Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz vb. suçlar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 1,1



Aldatma



Kadınların aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 32,2



Erkeklerin aldatma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 8,7

Madde bağımlılığı



Kadınların madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 4,3



Erkeklerin madde bağımlılığı nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,7



Çocuk olmaması



Kadınların çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,1



Erkeklerin çocuk olmaması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,7

Ailedeki çocuklara karşı kötü muamele



Kadınların ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 9,2



Erkeklerin ailedeki çocuklara karşı kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,6

Kumar



Kadınların kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,9



Erkeklerin kumar nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 0,6



İçki



Kadınların içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 23,0



Erkeklerin içki nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 3,5

Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama



Kadınların evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 42,6



Erkeklerin evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,8

Terk etme/edilme



Kadınların terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 17,4



Erkeklerin terk etme/edilme nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 12,2

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması



Kadınların eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6



Erkeklerin eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması nedeniyle boşanma oranı: 24,0

Dayak/ kötü muamele



Kadınların dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 36,4



Erkeklerin dayak/kötü muamele nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 2,5

Sorumsuz ve ilgisiz davranma



Kadınların sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 61,5



Erkeklerin sorumsuz ve ilgisiz davranma nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 40,2

Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması



Kadınların eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,6



Erkeklerin eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 24,0

Diğer



Kadınların diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 8,2



Erkeklerin diğer nedenlerle boşanma oranı: Yüzde 20,2