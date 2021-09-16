TÜİK, 3 kritik veriyi haziran ayından bu yana erteliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) düzenli olarak açıkladığı Hayat Tabloları (2018-2020), Uluslararası Göç İstatistikleri (2020) ve Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni (2020) haziran ayından bu yana erteliyor.

TÜİK göç ve ölüm istatistiklerinin ertelenmesini yaptığı önceki açıklamalarda "çalışmaların henüz tamamlanamadığı" gerekçesini sunmuştu.

Ölüm istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamada TÜİK şu ifadelere yer vermişti:

"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020" haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Öte yandan ölüm oranları 2020 yılının pandemi yılı olması nedeniyle önem taşırken, verilerin açıklanmamasının Covid-19 pandemisiyle ilgili olup olmadığı merak konusu.

TIKLAYIN: TÜİK’ten ‘ölüm nedeni’ verileri için erteleme duyurusu

Göç istatistikleri

Göç istatistikleri ise özellikle son dönemde yaşanan Suriyeli ve Afgan göçmen akını açısından önem taşırken TÜİK ölüm oranlarıyla aynı gerekçeyi göstererek verileri henüz yayımlamadı. TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020″ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

TIKLAYIN: TÜİK, "göç istatistikleri" verilerini de ertelediğini duyurdu