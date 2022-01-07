TÜİK: 2021’de en çok ABD doları kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yatırım araçları içinde 2021 yılında en yüksek reel getiriyi ABD dolarının sağladığını duyurdu. Finansal yatırım araçlarının yıllık değerlendirmesinde, TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) ile indirgendiğinde doların yatırımcısına yüzde 29,19 reel getiri sağladığını duyuran TÜİK'in ilgili çalışmasına göre külçe altın yüzde 25,43, euro ise yüzde 19,99'luk reel getirileri ile, ABD dolarından sonra en fazla reel getiri sağlayan yatırımlar oldu.

Yıllık değerlendirmede yatırımcıya en çok kaybettiren yatırım aracı ise, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,37'lik kayıpla DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) oldu. DİBS'den sonra en yüksek kaybı, yüzde 15,37 ile mevduat faizi yatırımcıları yaşadı.

Aralık ayının en yüksek getirisi de dolardan

Aynı araştırmanın Aralık ayı rakamları baz alındığında da yine ABD doları yatırımcıya en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar bir ay içinde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,67, euro yüzde 5,55, külçe altın yüzde 5,14 ve BIST 100 (Borsa İstanbul'da işlem gören, piyasa ve hacim açısından en yüksek 100 senet) yüzde 2,87 reel getiri sağladı.

Aralık ayı boyunca yatırımcıya, yine TÜFE ile indirgendiğinde en çok kaybettirenler ise yüzde 15,17 ile DİBS ve yüzde 10,86 ile mevduat faizi oldu.

DW / ET,BK

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