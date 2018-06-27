TÜİK: 2017 yılındaki trafik kazalarında 7 bin 427 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ait karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye\'de karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47\'si maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74,4\'ü yerleşim yeri içinde yüzde 25,6\'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 kişi öldü, 300 bin 383 kişi yaralandı.

Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 534 kişi kaza yerinde, 3 bin 893 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 48,6\'sı, yaralanmaların yüzde 66,8\'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,4’ü yaralanmaların ise yüzde 33,2’si yerleşim yeri dışında oldu.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN YÜZDE 43,2\'SİNİ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

Ülkemiz karayolu ağında 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü, yüzde 34,2\'si yolcu, yüzde 22,6\'sı ise yaya. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76\'sının erkek, yüzde 24’ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,9\'unun erkek, yüzde 31,1\'inin kadın olduğu görüldü.

KAZAYA NEDEN OLAN KUSURLAR İÇİNDE SÜRÜCÜ KUSURLARI YÜZDE 89,9 İLE İLK SIRADA

Türkiye’de 2017 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 325 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,9\'unun sürücü, yüzde 8,5\'inin yaya, yüzde 0,7\'sinin yol, yüzde 0,5\'inin taşıt ve yüzde 0,4\'ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 294 BİN 515 ADET TAŞIT KARIŞTI

Ülkemiz karayolu ağında 2017 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 294 bin 515 taşıtın yüzde 52,7\'si otomobil, yüzde 15,7’si kamyonet, yüzde 15,2’si motosiklet, yüzde 3,1’i minibüs, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 2,6\'sı çekici, yüzde 2,2\'si otobüs, yüzde 1,1\'i traktör ve yüzde 4,5\'i diğer taşıtlardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALAR EN FAZLA TEMMUZ EN AZ ŞUBAT AYINDA OLDU

Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 11 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5,6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 pay ile en fazla Cumartesi günü ve yüzde 13,7 pay ile en az Salı günü gerçekleştiği görüldü.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALARIN YÜZDE 67,4’Ü GÜNDÜZ MEYDANA GELDİ

Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67,4\'ü gündüz, yüzde 30’u gece ve yüzde 2,6’sı alacakaranlıkta oldu.



ANKARA (DHA)