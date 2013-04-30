TUİK 2012 yılına ait doğum istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2012 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıklandı.Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2012 yılında yüzde 3,1 artarak 1 milyon 279 bin 864 oldu.

Buna göre, 2011 yılında 1 milyon 241 bin 412 olan canlı doğan bebek sayısı, 2012'de yüzde 3,1 artarak 1 milyon 279 bin 864 olarak gerçekleşti. Geçen sene doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız oldu.

2011 yılında 2,02 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2012'de artarak 2,08 çocuk olarak belirlendi. Böylelikle nüfusun yenilenme düzeyine (2,10) yakın bir doğurganlık seviyesine ulaşıldı.

Toplam doğurganlık hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,39 çocuk ile Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa ilini 4,1 çocuk ile Şırnak, 4 çocuk ile Ağrı ve 3,8 çocuk ile Siirt izlemektedir. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,43 çocuk ile Kırklareli'dir. Kırklareli ilini 1,44 çocuk ile Eskişehir, 1,49 çocuk ile Edirne ve Bartın izlemektedir.