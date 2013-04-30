T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TUİK 2012 yılına ait doğum istatistiklerini açıkladı

TÜİK'in 2012 Doğum İstatistikleri'ne göre, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa

30 Nisan 2013 14:02

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2012 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıklandı.Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2012 yılında yüzde 3,1 artarak 1 milyon 279 bin 864 oldu.

Buna göre, 2011 yılında 1 milyon 241 bin 412 olan canlı doğan bebek sayısı, 2012'de yüzde 3,1 artarak 1 milyon 279 bin 864 olarak gerçekleşti. Geçen sene doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız oldu.

2011 yılında 2,02 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2012'de artarak 2,08 çocuk olarak belirlendi. Böylelikle nüfusun yenilenme düzeyine (2,10) yakın bir doğurganlık seviyesine ulaşıldı.

Toplam doğurganlık hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,39 çocuk ile Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa ilini 4,1 çocuk ile Şırnak, 4 çocuk ile Ağrı ve 3,8 çocuk ile Siirt izlemektedir. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,43 çocuk ile Kırklareli'dir. Kırklareli ilini 1,44 çocuk ile Eskişehir, 1,49 çocuk ile Edirne ve Bartın izlemektedir.

ETİKETLER

tuikdoğumbebekşanlıurfa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24