TUİD'den Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel'e veda yemeği

Sonat Kerem / Kiev, 24 Kasım (DHA) - Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD), Ukrayna’daki görev süresi sona eren Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel’in onuruna veda yemeği düzenledi.

Davete Türk ve Ukraynalı iş insanları ile profesyonellerin yanı sıra, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mikhail Titarçuk, Azerbaycan Ukrayna Büyükelçisi Azer Hudiyev ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Çubrikova da katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, şunları söyledi:

“TUİD olarak, görevi sona eren büyükelçilerimize veda, göreve yeni başlayan büyükelçilerimize hoş geldin organizasyonları düzenliyoruz. Ancak bugünkü organizasyon diğerlerinden biraz daha farklı ve bizler için özel. Yönet Can Tezel Büyükelçimizin göreve başladığı 2014 yılı Şubat ayında Ukrayna zor bir dönem yaşıyordu. Maydan olaylarının en canlı olduğu dönemdi. Hafızam beni yanıltmıyorsa Büyükelçimiz, o dönemde güven mektubunu yeni yönetime veren belki de ilk büyükelçiydi. Yeni Ukrayna’nın reform sürecine katkıda bulunmanın yanı sıra Büyükelçimiz, Türk iş dünyasının bu sürece katkı sağlaması ve Ukrayna ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari anlamda ortak noktaların yakalanması konusunda da yol gösterici oldu. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde altın çağ olarak değerlendirdiğimiz son beş senede geminin kaptanı Büyükelçimizdi. Kendim ve derneğim adına, iş dünyamıza, derneğimize katkılarınızdan dolayı size şükranlarımı sunuyorum.”

Pehlivan’ın açılış konuşmasının ardından Büyükelçi Tezel i se şu değerlendirmelerde bulundu:

“Böyle güzel bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan çok memnun oldum. Burak Bey’in söylediklerinin büyük bir kısmını keşke hak ediyor olsam.

“TUİD camiasına kendimi hep çok yakın hissettim. Sizlerden yakınlık ve saygı gördüm. Ülkeye geldiğimde beni ilk karşılayanlardan ve destek olanlardandınız. Dinamizminiz ve enerjiniz ile Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerine çok önemli katkılarda bulundunuz. Lütfen bunu devam ettirin. Yeni gelecek Büyükelçimiz Yağmur Bey de zaten bu ilişkileri sürdürecek.”

Ukrayna’ya ilk geldiği yıllarla ilgili unutamadığı bir anısını paylaşan Tezel, “Ukrayna’da o yıllarda güven mektubu olamıyordu ama Turçinov geçici devlet başkanı ve başbakan seçildikten birkaç saat sonra askerlerin arasından parlamentoya girebilmiştim. Çok ilginç bir andı. Türk devleti gibi sizin de Ukrayna’nın geleceğine inanmaya devam edeceğini biliyorum. Ukrayna potansiyeli büyük olan bir ülke. Güçlü olmaya devam etmeliler, biz de Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceğiz” diye sözlerini sürdürdü.

Ukrayna Ekonomik Bakan Yardımcısı Mihail Titarçuk, Ukrayna Bakanlar Kurulu adına, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv tarafından Büyükelçi Tezel’e yazılan teşekkür mektubunu okudu. Titarçuk, şunları söyledi:

“Türkiye ile Ukrayna arasındaki derin ilişkilere sağladığınız katkılardan dolayı size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye, bugün Ukrayna’nın en önemli ticari otaklarından birisidir. Büyükelçiliğiniz boyunca birçok alanda ilişkilerimizi geliştirdik. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için de çok ciddi çabalar sarf ettiniz. İş birliğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. En önemlisi, aramızdaki güven ilişkisi. Sayın Tezel, iş birliğiniz ve dostluğunuz için size teşekkür ederim. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye!”

Tezel’in görev süresi boyunca Ukrayna’daki ihtilal, Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi, 15 Temmuz darbe girişimi, Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi gibi önemli krizlerin meydana geldiğini hatırlatan DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci de, “Bunların hepsi, stratejik ortağımız olan Ukrayna’yı yakından ilgilendiren hadiselerdi. Sizin Büyükelçi olarak bu sıkıntılı dönemi çok iyi analiz ederek, layıkıyla yönettiğinize inanıyorum. Bu dönemde görevinizi başarıyla icra ettiğinizin bir göstergesi de, son beş yılda Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geldiği nokta” dedi. (Fotoğraflı)