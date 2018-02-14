TUI: Türkiye rezervasyonları yüzde 50 arttı

Merkezi Hannover kentinde bulunan Alman turizm seyahat acentesi TUI, Türk turizminde terör saldırıları ve darbe girişimi sonrasında yaşanan düşüşün ardından tatilcilerin Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başladıklarını bildirdi.

Şirketin CEO'su Fritz Joussen, Hannover'deki genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada Türk turizm sektöründe iki yıl önce terör olayları nedeniyle yaşanan ağır kayıpların ardından şimdiki rakamların "güçlü bir yükseliş" gösterdiğini vurgulayarak, "Şu anda Almanya‘dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 50 artmış durumda" dedi.

Dünyanın en büyük tur operatörü olan TUI, dünya çapındaki rezervasyonlarda da önümüzdeki yaz sezonunda 2017'ye göre yüzde 6'lık artış kaydedildiğini bildirdi

Joussen, Almanya'dan Türkiye'ye tatil arzını güçlü bir şekilde artırdıklarını belirterek, Mayıs-Ekim döneminde ek 100 bin uçak bileti arz ettiklerini belirtti.

dpa /ÇA,BK

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