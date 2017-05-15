TUI Türk turizmi konusunda karamsar değil

Avrupa’nın en büyük seyahat acentelerinden olan Alman TUI şirketinin CEO’su Fritz Joussen yaptığı açıklamada, Türkiye’ye seyahat eden turist sayısında bu yıl için genel anlamda azalma eğiliminin devam etmeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Joussen, genel olarak Türkiye turizmine talep düşük seviyede olsa da Rusya’dan turistlerin yeniden Türkiye’ye gitmek istemelerinin olumlu yansımaları olduğunu belirtti.

Ancak merkezi Hannover kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI için genel itibarıyla Türkiye turizmi ile bağlantılı işler artık belirleyici öneme sahip değil. TUI CEO'su Joussen, “Geçen yıl itibarıyla böyle bir durum söz konusuydu, ama bu yıl için artık öyle değil” diye konuştu.

Türkiye, Alman seyahat şirketi TUI için yıllar boyu en önemli turizm pazarlarından biriydi. Şirketin toplam rezervasyonlarının yüzde 14’ünü Türkiye oluşturuyordu. Ancak geçen yıl önce İstanbul’daki terör saldırıları, ardından gelen darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye giden turistlerin sayısı yarı yarıya azalarak bir milyon seviyesine indi..

Türkiye'deki gelişmelerin turizme etkisi

Bu yaz sezonunda da çok sayıda Alman ve diğer Avrupalı turistlerin sevilen tatil beldelerinden Bodrum ve Antalya’ya gitmeyecekleri tahmin ediliyor. Geçen yıl yılbaşı gecesi İstanbul’da Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa referandumu öncesinde Almanya'ya yönelik Nazi benzetmelerinde bulunması Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu.

Alman seyahat şirketi TUI Almanların Türkiye'ye ilgisinin azalması sebebiyle rotasını değiştirerek müşterilerine Yunanistan, İspanya, Kıbrıs gibi alternatif tatil ülkelerini sunuyor. Turizm açısından önemli olan yaz sezonu için rezervasyon düzeyi beklentiler doğrultusunda seyrediyor ve müşteri sayısında yüzde dörtlük bir artış gözleniyor.

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Reuters/ÇA,HT