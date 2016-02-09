TUI Group: Türkiye'ye yapılan yaz tatili rezervasyonları yüzde 40 azaldı

Dünyanın en büyük tur operatörü olan Almanya merkezli TUI Group, Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz tatili rezervasyonlarında yüzde 40'lık düşüş yaşandığını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan TUI Group, güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'deki rezervasyonlarda azalma gözlendiğini belirtti.

12 Ocak'ta İstanbul Sultanahmet meydanında gerçekleşen intihar saldırısında 10 Alman turist hayatını kaybetmişti.Türkiye, saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı kişilerin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

TUI Group ile diğer Alman tur şirketleri, Sultanahmet saldırısının ardından müşterilerine İstanbul seyahatlerini ücretsiz iptal etme ya da başka bir tarihe erteleme seçeneklerini sunmuştu.

Mısır, Tunus ve Paris de geriledi

TUI Group, Mısır, Tunus ve Fransa'nın başkenti Paris'teki rezervasyonların da yine güvenlik kaygıları nedeniyle azaldığını ifade etti.

Geçen yıl, Mısır'ın turistik Şarm El Şeyh kentinde bir Rus yolcu uçağının IŞİD'in üstlendiği bir saldırı sonucu düşürülmesinden bu yana TUI Group, Şarm El Şeyh turlarını iptal etmişti.

Şirketin açıklamasında yaz tatili rezervasyonlarının daha çok İspanya ve Kanarya adalarında yoğunlaştığını ifade etti.

2015'te düşüş yüzde 1,6

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2015'te Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısında azalma yaşanmıştı.

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 1,6 düşerek 36,2 milyon kişi olmuştu.

Rusya'dan gelen turist sayısında ise 2015 yılında bir önceki yıla göre yaşanan düşüş yüzde 18'i aşmıştı.

Kasım 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye sınırında düşürmesinin ardından Moskova, Rus vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin, güvenli değil" çağrısı yapmıştı.