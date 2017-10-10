TÜHASEVDER'den velilere uyarı: Kaçak kurslara dikkat

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASEVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, çocuklarını eğitim için kurslara gönderen velileri, \"Kaçak kurslara dikkat\" uyarısı yaptı.

DHA\'ya TEOG Sınavlarının kaldırılmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin bir açıklama yapan TÜHASEVDER Başkanı Avukat Ahmet Salgut, ilkokul veya ortaokul öğrencilerine yönelik, eski adıyla dershane, şimdiki adıyla özel etüt merkezlerinde ders vermenin yasal mevzuat gereğince tamamen yasaklandığını, bu nedenle velilerin kurslardan ödemiş oldukları bedellerin tamamını geri alabileceklerinin altını çizdi.

Türkiye’de hiçbir özel öğrenci etüd merkezinin ilkokul veya ortaokul öğrencisine (satranç vb yetenek kursları hariç) özel ders vermesinin yasal olarak mümkün olmadığına işaret eden Avukat Salgut, \"687 sayılı KHK ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin tanımı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu\'nun metninden çıkarıldı\" dedi ve ekledi:

\"KHK\'nın yayımlandığı tarih itibarıyla faaliyette bulunan merkezlerin 1 Temmuz 2017 itibarıyla faaliyetlerine son vermesi ve 29 Temmuz 2017\'ye kadar standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşümü hükme bağlandı. 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra ilkokul veya ortaokul düzeyinde öğrencilerin derslerine çalışmalarına yardımcı şekilde özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin devamının tespiti halinde, bu kurumlara yasa dışı faaliyet nedeniyle, öncelikle brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası, eğitim faaliyetinin devam etmesi halinde ise Sürekli Kapatma Cezası uygulanması gerekmekte olup, ayrıca sahiplerinin 5 yıl süreyle özel öğretim kurumu açmasına izin verilmemektedir.\"

Üniversite hazırlık kursları için branş kuralı

Üniversite hazırlık kursu açmanın yasal olduğunu ama bunun da belli ve sıkı şartlara bağlandığını belirten Salgut, üniversiteye hazırlık özel kurslarıyla ilgili de önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini anımsattı ve ekledi:

\"Yeni düzenlemeye göre buralarda artık sadece tek branş dersi verilebiliyor. İki ve daha fazla branşta ders verme yetkisine ya da ruhsatına sahip hiçbir özel kurs yok. Örnek vermek gerekirse, matematik dersi verilecekse buna göre ruhsat alınması, Fizik dersi vermek için sadece o ders için ruhsat alınmış olması gerekmektedir. Yani Matematik ruhsatı olan bir kurs Matematikten başka bir ders veremez. Aksine davranan, tek ders ruhsatıyla birden fazla ya da daha önce olduğu gibi tüm dersleri vermeye kalkışarak yasa dışı pozisyona düşen özel kurslara para cezasından kapatmaya kadar varan yaptırımlar uygulanmaktadır.\"

Kaçak kurs, sigortasız öğretmen çalıştırma

Salgut, bu kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı devlet memuru öğretmenlerin de kaçak olarak görev yaptığına yönelik şikayetler olduğunu ileri sürerek, \"Resmiyette başkası adına kayıtlı görünen bu özel kurslarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerin ders verebilmeleri mümkün değil. Ancak bazı etüd merkezlerinin kurala uymadıkları, hatta bir kısım öğretmenlerin görevli oldukları kamu okullarından gizlice çalıştıkları özel kursa öğrenci devşirme faaliyetinin olduğu da gelen şikayetler arasında\" diye ekledi.

TBM / Ağaoğlu: Denetimler sıklaştırılmalı ve yasa dışı bu faaliyetler önlenmelidir

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, mevzuata uygun olmayan kursların kapatılması ile velilerin ödedikleri ücretlerin iadesinin sağlanması yanında, öğrencilerin başarısızlığı nedeniyle mağdur olmaması için kursların Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Belediye Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çok iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

\"Bu kurslarda, sigortasız öğretmenler çalıştırılabiliyor, Kayıt ve Ders Ücreti denilerek para toplanıyor, bu paralara makbuz kesilmesi, fatura düzenlenmesi gibi hususlar da yerine getirilmediğinden, veliler hak ararken sıkıntıyla karşılaştıkları gibi devletin vergi kaybı da söz konusudur. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı SGK Müfettişleri ve ilgili Belediyelerce denetimler sıklaştırılmalı, ve yasa dışı bu faaliyetler önlenmelidir.\" (Fotoğraflı)