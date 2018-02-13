TÜHASAVDER: İkinci el araçlar da garanti kapsamında olacak

İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER), ikinci el araç satışlarında, \"ekspertiz raporu ve üç ay ya da beş bin kilometreye kadar garanti\" zorunluluğu getirildiğine dikkat çekti.

Başkanı Avukat Ahmet Salgut, milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci el araç satışı usul ve esasları hakkında Resmi Gazetede İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in yayımlandığını belirterek, ikinci el aracın satış tarihinden itibaren en az üç ay veya beş bin kilometre boyunca, satışı yapan işletmecinin garanti kapsamında olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

İkinci el araç satışı için beş yıllık yetki belgesi gerekecek

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in tüketici hukuku açısından çok olumlu olduğunu belirten Salgut DHA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Yönetmelikle ikinci el otomobil satış yerlerine belirli şartlar getirildi. Ayrıca her isteyen ikinci el otomobil satamayacak. İkinci el otomobil satacak kişilerin geçerliliği beş yıl olacak yetki belgesi alması gerekecek. Artık ikinci el araç satan işletmelerin sorumluluğu da artacak; şöyle ki işletmeye satılmak amacıyla getirilen aracın sahibine teslim belgesi düzenlenerek verilecek. Alıcıya yanlış bilgi verilmemesi için ikinci el aracın üzerinde araçla ile güncel ve doğru tanıtıcı bilgiler bulunacak. Ayrıca aracın bir ekspertiz raporu da alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek’’ dedi.

Galerilerin sorumluluğu artıyor

Getirilen düzenlemeyle araç satışı yapan işletmelerin sorumluluğunun artacağını belirten Salgut, \"Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek’’ diye konuştu.

Üç ay veya beş bin kilometre garanti

Yönetmelikle getirilen yeniliklerin en önemlisinin, ikinci el araçlar için de garanti getirilmesi olduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Artık sekiz yaş veya 160 bin kilometre altındaki ikinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemleri, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İkinci el araç alacaklar, aracın geçmişine ilişkin bilgileri sadece plakadan değil, şasi numarasından da araştırsınlar” dedi. Ağaoğlu’nun verdiği bilgilere göre tüketici, garanti süresinde aracın arızalanması ya da arızanın giderilmediği durumlarda Tüketici Kanunu\'ndaki seçimlik haklarını kullanabilir ” dedi. (Fotoğraf)