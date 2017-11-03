Tuhaf Dergi, Ahmet Hamdi Tanpınar dosyasıyla bayilerde!

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi Kasım ayında sekizinci sayısıyla bayilerde yerini aldı. Güçlü kadrosuyla ve iddialı tasarımıyla yine dikkat çeken Tuhaf Dergi’nin yeni sayısının kapağında okuyucuları; Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar karşılıyor. Bu çok özel dosyaya, “20. Yüzyılın En Büyük Yerli Yazarı” başlıklı yazısıyla Nobel Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk ve “Tolstoy’u Anlamak” başlıklı yazısıyla tarih profesörü İlber Ortaylı da dahil oluyor.

Yayın hayatına başladığı nisan ayından bu yana kültür sanat dünyasının en çok konuşulan konularından birisi olan Tuhaf Dergi’nin sekizinci sayısında, açılış yazısını Türkiye’nin en önemli sanatçılarından ve entelektüellerinden biri olan Zülfü Livaneli kaleme aldı. ‘Sana da öyle gelmiyor mu?’ mottosuyla çıkan derginin yeni sayısında röportaj veren isimler ise; akademisyen ve yazar Murat Belge ve Yıldızlararası, Zulu, Berlin’de Cenaze, Batman ve Alfie gibi filmleriyle tanınan, Hollywood’un yaşayan en önemli oyuncularından, iki Akademi Ödülü sahibi Michael Caine.

Türkiye’nin dünyaca ünlü foto-muhabiri Ara Güler, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, yazar Selim İleri, gazeteci Nebil Özgentürk, yazar Tarık Tufan, müzisyen Kalben, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, usta gazeteci Selahattin Duman, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ülkü Tamer ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden İsrailli yazar Etgar Keret hikâyeleriyle Tuhaf Dergi’de yer alıyorlar.

Tuhaf Dergi yazar kadrosu

Tüm Türkiye’de, gazete ve dergi satan her yerde olan Tuhaf Dergi’nin tam yazar kadrosu şöyle:

Orhan Pamuk, İlber Ortaylı, Ara Güler, Zülfü Livaneli, Mazhar Alanson, Selim İleri, Tayfun Pirselimoğlu, Murat Uyurkulak, Tarık Tufan, Etgar Keret, Ülkü Tamer, Ebru Ceylan, Nebil Özgentürk, Ali Nesin, Yekta Kopan, Barış Pirhasan, Selahattin Duman, Mehmet Güreli, Gündüz Vassaf, Ahmet İnam, Mehmet Yaşin, Kalben, Hasan Saltık, Mehmet Turgut, Işıl Cinmen, Ayça Örer, Irmak Zileli, Egemen Alper, Nando Salva, Melek Eda Alanson, Armağan Yılmaz, Nurhak Kaya.