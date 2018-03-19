TÜGVA'nın ”Flörte alerjimiz olmalı” diyen ‘Karşı Cins Rehberi', Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ‘Yüksek İstişare Kurulu Üyesi’ olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yayın organında yer alan ‘Karşı Cins Rehberi’ndeki ifadeleri TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Çakırözer, “Siz bu görüşlere katılıyor musunuz? Çocuklarımızı, onların gencecik zihinlerini bu çağdışı, gerici anlayışa mı emanet ediyorsunuz?” dedi. MEB’in ismi geçen vakıfla okullarda ‘Değerler Eğitimi’ verilmesi konusunda protokol imzaladığına dikkat çeken Çakırözer, ortaya çıkan bilgiler ışığında bu işbirliğinin iptal edilip edilmeyeceğini de sordu. Çakırözer’in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

TÜGVA’nın okullarda faaliyet gerçekleşmesinin önünü açan “Değerler Eğitimi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler” protokolü bu yazı sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecektir?

TÜGVA ile yapılan protokolün böyle bir anlayış karşısında Bakanlığınızca gözden geçirilerek iptal edilmesi gerekmez mi?

Bu derginin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda dağıtımı yapılmış mıdır?

Eğer dağıtımı yapıldıysa toplatılmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

TÜGVA’nın yayın organı olarak bilinen bu derginin okullara yakın kafe ve kantinlerde zorla satıldığı, sattırıldığı iddiaları doğru mudur?

TÜGVA tarafından yayınlanan ‘Fikirname' isimli derginin Aralık-Ocak sayısında yer alan ve Salih Eğridere imzasıyla yayımlanan 'Karşı Cins Rehberi' isimli yazıda şu tavsiyeler yer almıştı;