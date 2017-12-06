TÜGVA'dan Kudüs açıklaması

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın Şubesi, ABD\'nin İsrail\'in başkenti olarak Kudüs\'ü tanımasına tepki gösterdi.

TÜGVA Aydın Şubesi Atatürk Kent Meyda\'nında Kudüs\'le ilgili basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertük ve bazı partililerin de bulunduğu açıklamada TÜGVA Başkan Vekili Sefa Şık, İsrail\'in ABD Başkanı Donald Trump\'un aracılığıyla Kudüs\'ü başkent ilan etmesine tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevriliyor. Dün kendisini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa\'nın merkezinde Bosna\'da yaşanan soykırım hafızalarda taze iken, Suriye\'de her gün bir dram daha yaşanıyor. Son nokta olarak Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda canlı olarak müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınlar, erkekler, çocuklar dünyanın gözü önünde cami avlusunda katlediliyor. Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz, Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek. Okyanus ötesinden iftira, tiyatro operasyonları ve karalama kampanyalarıyla engellemek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanlarını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz.\"

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