TÜGVA Temsilcisi Som: Aşure ilk olarak Hz. Nuh döneminde Cudi'de yapıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, aşurenin ilk olarak Hz. Nuh döneminde Cudi Dağı\'nda yapıldığını belirterek, patentinin alınması gerektiğini söyledi.

TÜGVA ile Şırnak Atatürk İlk ve Ortaokulu organizasyonu ile \'Muharrem Ayı ve Aşure\' günü etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve halk katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, daha sonra Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş, aşure gününün Şırnak\'a has bir yönü olduğunu söyledi. Vali Aktaş, \"Hiç şüphesiz aşure gününün ve Muharrem ayının hem inanç dünyamızda hem de kültürel, toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri var. Bizi millet olarak bir ve beraber asırlarca bu topraklarda tutan, birlikte yaşamamızı sağlayan hiç şüphesiz en başta inanç değerlerimiz geliyor, ondan sonra da kültürel değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz geliyor. Biz bu değerlerimize sahip çıkar, onları yaşar ve yaşatırsak ve de gelecek nesillere aktarırsak hiç şüphesiz bu birliğimiz, beraberliğimiz ilelebet devam edecektir. Yine biz inanıyoruz ki, ahiret mutluluğunun da kaynağı yine inanç değerlerimizdir, onlara bağlılığımızdır. Nuh Aleyhisselam\'ın gemisinin Cudi Dağı\'na indiği bir gündür aynı zamanda ve gemide, gemi suyun üzerindeyken yapılmış bir yiyecektir, aştır. Onun için bir Şırnaklı olarak bizim için çok daha değerli, daha anlamlı bir gündür. Bugüne sahip çıkmak her şeyden ve herkesten önce biz Şırnaklıların görevi olması gerektir, işte bu doğrultuda burada çok güzel bir program icra edildi\" dedi.

\'ŞIRNAK AŞURENİN PATENTİNİ ALMALI\'

TÜGVA İl Temsilcisi Başkanı Fırat Som ise aşurenin ilk olarak Hz. Nuh döneminde Cudi Dağı\'nda yapıldığını ve Şırnaklıların bunun kıymetini bilmesi gerektiğini kaydetti. Som, \"Rivayete göre, Hz. Nuh geminin karaya oturmasından sonra tufan sürecinde gemidekilerin beslenmesi için gemiye aldığı yiyeceklerden kiler dibinde kalanlarını karıştırarak bir yemek pişirmiştir. Allah-u Zülcelal\'in övdüğü, Resulullah Efendimizin ibadet noktasında önem gösterdiği Muharrem ayının 10\'uncu gününe özel yapılan aşurenin, ilk olarak Şırnak\'taki Cudi Dağı\'nda yapıldığını ve insanlık alemine buradan yayıldığını bilmeliyiz. Biz Şırnaklılar tarafından kıymetini anlamamız ve yaşamamız gerektiğini vurgulamak yerinde olacaktır. Gaziantep\'in baklavası nasıl patentli ise insanlığın 2\'nci atası sayılan Hz. Nuh\'un yadigârı aşurenin, Şırnak olarak patentini almalıyız ve aşure günü etkinliklerini gelenekselleştirerek sahip çıkmalıyız\" diye konuştu.

Program, semazen gösterisinin ardından Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som tarafından öğrencilere ve ailelere aşure ikramında bulunulmasıyla sona erdi.



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